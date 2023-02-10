Depremde kaybolan kedisine 5 gün sonra kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremde binlerce kişi hayatını kaybederken, diğer taraftan da duygulandıran görüntüler gelmeye devam ediyor.

Hatay Antakya General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde Lami Ocal'ın enkaz altında kalan 'Boncuk' isimli kedisi, İstanbul'dan gelen gönüllü Eda Ergin Arslan tarafından depremin 5'inci gününde bulundu. Kedisinin bulunduğu haberini alan Ocal, duygusal anlar yaşadı. Kediye bakacak yerini olmadığını söyleyen Ocal'a sevindiren haber, yine kediyi bulan kişiden geldi. Eda Ergin Arslan, kedinin kediyi İstanbul'a götürerek bakımı üslenip ardından ise sahibine geri göndereceğinin müjdesini verdi. Bu sözler üzerine Ocal'ın mutluluk yaşadığı görüldü.

Kaynak: İHA