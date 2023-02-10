Koltuk değnekleriyle geldi: Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 342'ye (14:40) yükseldi. 74 bin 242 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.

Kaynak: İHA

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