Koltuk değnekleriyle geldi: Muslera'dan yardım çalışmalarına destek
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 18 bin 342'ye (14:40) yükseldi. 74 bin 242 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.
Kaynak: İHA
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