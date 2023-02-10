Annesinin siper olduğu minik Eylül, 94. saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Eylül, depremin 94. saatinde binanın enkazından canlı çıkarıldı. Annesinin Eylül'ü kucağına alarak siper olduğu ancak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam eden ekiplerden biri depremin 94. saatinde 4 yaşındaki Eylül'ü enkazdan sağ çıkardı.

Eylül'ün annesinin kucağında bulunduğu ancak annenin ve küçük kardeşin hayatını kaybettiği öğrenildi. Eylül'ün babasının yaşadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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