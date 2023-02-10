Hatay Samandağ'da yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 10 ilinde ve Suriye'de yıkıma neden oldu. Depremde en fazla hasar olan kentlerden olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde yıkım havadan görüntülendi.

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Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremlerde en çok hasarı alan şehirlerden biri de Hatay oldu. Hatay’ın Samandağ ilçesindeki yıkım, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

Hatay’ın Samandağ ilçesinde de birçok bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan vatandaşların yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürürken, ekiplerin zamanla yarışı devam ediyor.

Bölge dron ile görüntülenirken, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü de görüldü.

 
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