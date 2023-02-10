Enkazdan sağ çıkarılan kız çocuğu, kurtarma ekiplerinden içecek istedi

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesinden sevindirici haberler de gelmeye devam ediyor. Hatay'da küçük kız, depremin 98. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Büyük bir dikkatle sedyeye alınan çocuk, abilerinden içecek istedi. Ardından ambulansa alınan küçük kız, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA