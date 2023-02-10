Enkazdan çıkarıldığında 'sarılma' sözü veren kurtarma görevlisi, 101. saatte sözünü tuttu

Hatay'da 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş'a enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın, 101. saatte sözünü tuttu.

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Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki sitede, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, saat 23.00'ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş'a ulaştı.

Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşındı.

Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş'a sarılarak sözünü tuttu.

Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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