Öğrencisi ve öğretmeni enkaz altından birlikte sağ olarak kurtarıldı

6 Şubat sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ana sınıfı öğretmenliği okuyan Samet, depremden önce lise öğretmenini ziyaret etmek üzere Pazarcık'a geldi.

Öğretmeninde istirahat eden Samet, tam o esnada depreme yakalandı. Bulundukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Samet ve öğretmeni için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. “Sesimi duyan var mı?” çağrılarına yanıt veren Samet ve öğretmeni için su borusu ile iletişim kanalı açıldı. Enkaz altında saniyelerle yarışan ekipler Samet ve öğretmeni ile arama kurtarma çalışmaları boyunca sohbet ederek onları teskin etti.

Depremin 13. saatinden itibaren 13 saat boyunca devam eden çalışmaların sonunda Samet ve öğretmeni enkazın altından sağ olarak kurtarıldı.

Kaynak: İHA