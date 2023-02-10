Enkazdan çıkarılan depremzede doğum yaptı, bir kız bebeği dünyaya geldi

Kahramanmaraş depreminde Hatay’ın Defne ilçesinde enkazdan çıkarılan ve önceki gün skorsky helikopterle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 9 aylık hamile Fidan Yıldız Sağaltıcı, dün akşam bebeğine kavuştu. Hastanede sağlıkla ilk bebeklerine kavuşan Sağaltıcı ailesi, depremden sonra doğan ve adeta Türkiye’nin bebeği olan kızlarına anlamı ‘pamuk’ olan Gutnam Elif ismini koydu.

Kaynak: İHA