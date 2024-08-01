Kapıları Kapattılar! Türk Vatandaşlarına 14 Ay Vize Verilmeyecek

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte milyonlarca Türk vatandaşı, tatil planlarında hazırlığa başladı. En popüler tercihler arasında yurt dışı seyahatleri yer alırken, Schengen vizesinde görülen rekor ret oranının ardından bir şaşırtan gelişme daha yaşandı. Türk vatandaşları tarafından sıklıkla tercih edilen o ülke, Türkiye'den gelen başvurulara 2025 yılının Ekim ayına kadar kapıları kapattı.

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Kapıları Kapattılar! Türk Vatandaşlarına 14 Ay Vize Verilmeyecek - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyonun, tatil bölgelerindeki işletmelerin fahiş fiyat politikasıyla kesişmesi, yurt içinde tatil yapmayı ateş pahası hale getirdi.

TÜRK VATANDAŞINA 14 AY VİZE YOK!

Bu durum milyonlarca Türk vatandaşının tatil planlarında yurt dışı seyahatlerini ciddi bir alternatif haline getirirken, vizesiz seyahat edilen Yunan adalarına yönelik talep patlamasının ardından bir ilgi de Avrupa ve ABD vizelerinde görüldü. Türkiye'nin diplomatik pozisyonu, mülteci tartışmaları ve birçok faktör nedeniyle Avrupa Birliği ile yaşanan sürtüşmeler, Türkiye'den yapılan vize başvurularının da ret oranını tarihi seviyelere çıkardı.

Bu durum nedeniyle Avrupa dışındaki alternatiflerine yönelen Türk vatandaşlarına bir ülke en erken tarih olarak 2025 yılının Ekim ayını uygun gördü.

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