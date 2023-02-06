Kahramanmaraş'taki 7.6 büyüklüğünde deprem Sivas'ta hasara neden oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem Sivas’ta hasara neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş’ta 13.23'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elbistan depreminin hissedildiği Sivas’ın Gürün ve Gemerek ilçelerinde kerpiç yapılarda çökmeler oldu. Gürün ilçesinde bir cami minaresinde de hasar oluştu.

Sivas’ta şehir merkezinde çatlaklar oluşan bir binadakiler tahliye edildi. Sarsıntının etkisiyle paniğe kapılanlar binaları terk ederek sokağa çıktı.

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