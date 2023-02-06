Diyarbakır'da enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla hastanelere sevk ediliyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde yıkımın gerçekleştiği Diyarbakır'da yurttaşların enkazlardan kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi.

Sarsıntının büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7.4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep / Şehitkamil, büyüklüğünün 7.5 olduğunu duyurdu. 

Depremde yıkımın gerçekleştiği Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kentte enkazdan çıkartılan yurttaşların hastanelere sevk edildiği anlar kameralara yansıdı. 

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