Hatay'da depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin Hatay'daki boyutu, gün ağarınca ortaya çıkarken, Serinyol ilçesinde askeri birliğe ait binanın çöktüğü ifade edildi.

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol ve Payas ilçelerinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Öte yandan, Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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