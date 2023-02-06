Kahramanmaraş’taki deprem Mersin'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Depremin şiddetli hissedildiği illerden biri de Mersin oldu. Vatandaşlar depremle birlikte etkili olan yağmura rağmen evlerinden sokağa indi.

Kimi vatandaşlar da güvenli olacağını düşündükleri araçlarına sığındı. Deprem Mersin kent merkezi ile birlikte Tarsus, Erdemli, Mezitli, Silifke, Mut ilçelerinde de kuvvetli şekilde hissedildi.