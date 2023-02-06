Hatay'da depremde hasar gören binalar görüntülendi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi. Çok sayıda bina yıkılırken Hatay'da da depremde çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü.
GERÇEK GÜNDEM /
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi.
Hatay'da da çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü.
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