Hatay'da depremde hasar gören binalar görüntülendi

GERÇEK GÜNDEM /

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi.

Hatay'da da çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü.