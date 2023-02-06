Adana’da 14 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalan yurttaşları kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem çok sayıda kentte ve Suriye'de yıkıma sebep oldu. Adana'da da deprem nedeniyle yıkım meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Adana’da da çok şiddetli hissedilen depremde 14 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Sabaha karşı meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde 14 katlı 3 bloklu sitenin bir bloğu tamamen çöktü. Diğer bloklara ise hiçbir şey olmadı. Binan çökmesiyle birlikte AFAD ve belediye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışmada enkazdan bir çocuk sağ olarak çıkartıldı. Hala arama-kurtarma çalışması devam ediyor. Binada yakınları olan vatandaşlarda alana gelerek gözyaşlarına boğuldu.

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