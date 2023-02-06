Kahramanmaraş'taki 7.6 büyüklüğünde deprem Sakarya'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş’ta 13.23'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyük sarsıntı bir çok ilde olduğu gibi kilometrelerce uzaklıktaki Sakarya’da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Sabah 04.17'de ise Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.