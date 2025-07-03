ENAG Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

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Bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı verilere göre, Mayıs 2025’te Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,66 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,23 olarak açıklandı.

İTO VERİLERİ: HAZİRAN’DA YILLIK ENFLASYON DÜŞTÜ

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, İstanbul’daki perakende fiyatlar baz alınarak hesaplanan yıllık enflasyon oranı Haziran ayında yüzde 44,38’e geriledi.

Aynı dönemde aylık enflasyon ise yüzde 1,77 olarak kaydedildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 2,83, yıllık bazda ise yüzde 46,57 seviyesindeydi.

ENAG VERİLERİ MAYIS AYINDA NE GÖSTERDİ?

ENAG, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranını yüzde 3,66 olarak açıklamış, yıllık artışı ise yüzde 71,23 olarak duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi