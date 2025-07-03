Altında Kritik Gün! Fiyatlar Geri Çekildi, Gözler ABD Verilerinde

Altın fiyatları, ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde düşüşe geçti. Ons altın 3365 doları test ettikten sonra 3351 dolara geriledi. Yurt içi piyasalarda gram altın 4.303 liradan işlem görürken, çeyrek altın 7.061 lira seviyesinde.

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Altında Kritik Gün! Fiyatlar Geri Çekildi, Gözler ABD Verilerinde
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ABD’de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde ons altın fiyatı güne düşüşle başladı. Dün beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdam verisinin ardından kısa süreli bir toparlanma yaşayan ons altın, 3365 doları test ettikten sonra şu sıralarda %0,2 kayıpla 3351,68 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, altın için 3320 dolar seviyesini destek, 3366 doları ise direnç noktası olarak değerlendiriyor.

Altında Kritik Gün! Fiyatlar Geri Çekildi, Gözler ABD Verilerinde - Resim : 1

GRAM 4303 LİRA SEVİYESİNDE

Yurt içi piyasalarda da benzer bir eğilim izlendi. Sabah saatlerinde 4319 TL seviyesine kadar yükselen gram altın, gün içinde bir miktar geri çekilerek şu anda 4303 TL civarında alıcı buluyor. Fiyatların, ABD’den gelecek istihdam verilerine bağlı olarak yön bulması bekleniyor.

PİYASALARIN GÖZÜ O VERİDE

Piyasaların gözü, saat 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporuna çevrilmiş durumda. Haziran ayı için beklenti 110 bin kişilik istihdam artışı yönünde olurken, önceki ay 139 bin kişilik bir artış kaydedilmişti. Verinin, Fed’in faiz politikaları ve ons altın üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.

Altında Kritik Gün! Fiyatlar Geri Çekildi, Gözler ABD Verilerinde - Resim : 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 3 Temmuz güncel altın fiyatları...

Gram altın 4.303,82 TL
Çeyrek altın 7.061,00 TL
Yarım altın 14.123,00 TL
Tam altın 27.832,58 TL
Cumhuriyet altını 28.115,00 TL
Gremse altın 69.794,88 TL
ONS altın 3.352,97 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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