Ne Gram Altın Ne Dolar Ne Borsa! 4 Yıl Sonra Tavan Yaptı: Yatırımcısı Havalara Uçtu

Avrupa Merkez Bankası cephesinde ise güçlü Euro’nun ekonomik etkileri yakından takip ediliyor. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Bloomberg’e verdiği demeçte, Euro’nun mevcut seviyelerinin şu an için endişe yaratmadığını ancak 1,20 dolar eşiğinin aşılması halinde durumun daha karmaşık hale gelebileceğini ifade etti.