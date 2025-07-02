Ne Gram Altın Ne Dolar Ne Borsa! 4 Yıl Sonra Tavan Yaptı: Yatırımcısı Havalara Uçtu
Euro, dün Amerikan Doları karşısında yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından, ING’den kritik bir tahmin geldi. ING’nin stratejisti Francesco Pesole, Euro/Dolar paritesinin önümüzdeki dönemde 1,20 dolar seviyesine doğru yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtti.
Pesole, ABD’den açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin piyasa beklentilerini karşılayamaması durumunda, Euro’nun dolar karşısında önemli bir ivme kazanabileceğini vurguladı. Uzman, paritenin psikolojik ve teknik açıdan kritik eşiği olan 1,20 dolara yaklaşmasının mümkün olduğunu ifade etti.
Euro’nun dolar karşısındaki değerinin büyük ölçüde doların performansına bağlı olduğuna dikkat çeken Pesole, zayıf bir ABD istihdam raporunun dolar üzerinde baskı yaratabileceğini, bunun da Euro’nun güçlenmesine yol açabileceğini kaydetti.
Avrupa Merkez Bankası cephesinde ise güçlü Euro’nun ekonomik etkileri yakından takip ediliyor. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Bloomberg’e verdiği demeçte, Euro’nun mevcut seviyelerinin şu an için endişe yaratmadığını ancak 1,20 dolar eşiğinin aşılması halinde durumun daha karmaşık hale gelebileceğini ifade etti.
Daha önce ECB üyeleri Gediminas Simkus ve Martins Kazaks da güçlü Euro’nun Avrupa ekonomisi için riskler taşıdığı uyarısında bulunmuştu.
Pesole, Euro’nun 1,20 dolar seviyesine yaklaşmasının, ECB politika yapıcılarının tepkisini ölçmek açısından kritik bir eşik olduğuna dikkat çekti.
Euro, Salı günü 1,1829 dolar ile yaklaşık 4 yılın zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0,3’lük bir gerileme ile 1,1767 dolar seviyelerinde işlem görüyor.