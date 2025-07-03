Bitcoin’de Kritik Seviye Aşıldı

Bitcoin, üç haftanın en yüksek seviyesine çıkarak yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. 108.500 dolar seviyesinin üzerindeki kalıcılık, yeni zirvelerin kapısını aralayabilir. ETF alımları, azalan arz ve zayıflayan dolar Bitcoin’in yükselişini destekliyor.

Bitcoin’de Kritik Seviye Aşıldı
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Bitcoin (BTC), kripto para piyasalarında dikkat çeken bir yükseliş sergileyerek dünkü işlemlerde 109.800 doları test etti ve son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün sabah saatlerinde ise BTC, 108.800 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor. Analistlere göre, mayıs ayında görülen 112.000 dolarlık zirve sonrasında başlayan kısa vadeli düşüş trendi, bu yükselişle birlikte yukarı yönlü kırılma sinyali veriyor.

Bitcoin’de Kritik Seviye Aşıldı - Resim : 1

YENİ ZİRVELERİ TEST EDEBİLİR

Uzmanlar, özellikle 108.500 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanmasının, Bitcoin’in yeni zirveleri test edebileceği anlamına geldiğini belirtiyor. Dünkü işlemlerde ABD merkezli ETF’ler aracılığıyla piyasaya 407,8 milyon dolarlık para girişi yaşandı. Bu gelişme, bir gün önce görülen 342,2 milyon dolarlık çıkışın ardından piyasaya yeniden güçlü bir talebin döndüğüne işaret etti.

Bitcoin’de Kritik Seviye Aşıldı - Resim : 2

DOLAR ENDEKSİ GERİLİYOR

Bitcoin’in yükselişini destekleyen diğer etkenler arasında ABD’deki para arzının 22 trilyon dolara yaklaşarak rekor seviyeye ulaşması, dolar endeksinin Şubat 2022’den bu yana en düşük seviyelere gerilemesi ve borsalardaki BTC arzının Ağustos 2018'den beri en düşük seviyeye inmesi yer alıyor. Bu unsurlar, hem enflasyonist baskılar hem de yatırımcı ilgisi açısından kripto paraya yönelişi artırıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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