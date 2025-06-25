Ne Altın Ne Dolar Ne Borsa! 1 Haftada Uçtu, Yatırımcı Varını Yoğunu Bu Yatırıma Bastı
Kripto para piyasasında son günlerde gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin azalması ve kurumsal alımların hız kazanmasıyla birlikte, Bitcoin yeniden yükseliş trendine girdi. Pazar günü 98.200 dolara kadar gerileyen BTC, 25 Haziran itibarıyla 106.800 doları test ederek son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta ABD’nin İran’daki nükleer hedeflere yönelik askeri operasyonu sonrası piyasalarda kısa süreli bir panik yaşanmış, bu gelişmenin etkisiyle Bitcoin fiyatı ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak yeni haftada yeniden güvenli limanlara yönelim yerine riskli varlıklara dönüş sinyalleri geldi. BTC, son dip seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 8,5 oranında değer kazanmış durumda.
1 MİLYAR DOLARLIK TALEP
Bitcoin’in yükselişinde özellikle kurumsal yatırımcıların etkisi dikkat çekiyor. ABD merkezli borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden sadece haftanın ilk iki işlem gününde toplam 1 milyar dolarlık BTC alımı yapıldığı bildiriliyor. Bu giriş, fiyatın yukarı yönlü ivme kazanmasına destek verirken, yatırımcı güvenini de pekiştiriyor.
TEKNİK ANALİSTLER O SEVİYEYE ODAKLANDI
Analistler, sabah saatlerinde 106.300 dolar seviyelerinde dengelenme çabası gösteren BTC fiyatında ilk güçlü direncin 106.800 dolar bandı olduğunu ifade ediyor. Olası geri çekilmelerde ise 103.000 dolar seviyesi kritik destek noktası olarak öne çıkıyor.
5 MİLYAR DOLARLIK YENİ ALIM HAMLESİ
Kurumsal talep yalnızca ABD ile sınırlı değil. Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet de dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Şirketin portföyünde hâlihazırda 11.111 adet Bitcoin bulunurken, yeni alım planı kapsamında 5 milyar dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor. Uzun vadede 210 bin BTC’ye ulaşmayı hedefleyen Metaplanet’in bu stratejisi, analistlere göre kripto paralara olan kurumsal güvenin giderek arttığını gösteriyor.
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