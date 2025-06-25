Ne Altın Ne Dolar Ne Borsa! 1 Haftada Uçtu, Yatırımcı Varını Yoğunu Bu Yatırıma Bastı

5 MİLYAR DOLARLIK YENİ ALIM HAMLESİ

Kurumsal talep yalnızca ABD ile sınırlı değil. Japonya merkezli yatırım şirketi Metaplanet de dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Şirketin portföyünde hâlihazırda 11.111 adet Bitcoin bulunurken, yeni alım planı kapsamında 5 milyar dolarlık ek yatırım yapmayı planlıyor. Uzun vadede 210 bin BTC’ye ulaşmayı hedefleyen Metaplanet’in bu stratejisi, analistlere göre kripto paralara olan kurumsal güvenin giderek arttığını gösteriyor.