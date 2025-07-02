Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Tarıma Destek

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Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden ekipman desteğine, damla sulama boru dağıtımından sıvı gübre teminine kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, örnek tarım projelerinden birini daha hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafakemalpaşa Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ ve Çiftçi Malları Koruma Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği buğday ekim projesinde hasat zamanı geldi.

Ocak ayında ekimi yapılan 120 dönümlük alanda yürütülen çalışmaların ardından buğday tarlasındaki ilk hasat, Tarım Peyzaj AŞ tarafından yapıldı.

Hasat edilen yaklaşık 60 ton tohumluk buğday, paketleme işlemlerinin ardından ilerleyen günlerde Bursalı üreticilere hibe edilecek. Tarladan elde edilen samanlar ise balya yapılarak küçük ölçekli üreticilere ücretsiz ulaştırılacak.

Bozbey, tarımsal üretimi desteklemek ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla 17 ilçede kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Köyden kente göçün önüne geçmek ve üreticilerin gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini belirten Bozbey, bu kapsamda geçen ocak ayında Mustafakemalpaşa Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ ve Çiftçi Malları Koruma Derneği iş birliğiyle 120 dönümlük alanda buğday ekimi yapıldığını belirtti.

“HER ZAMAN ÜRETENİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yaklaşık altı aylık çalışmanın sonunda ilk hasadın yapıldığını belirten Bozbey, “Sıvı Gübre tesisimizde üretilen ürünleri tarlada kullanarak test ettik. Yapılan çalışmayla dönümde 500-550 kiloluk verim aldık. Tarladaki bu bereket bizleri ve çiftçimizi sevindirdi. Elde edilen yaklaşık 60 tonluk buğdayı, önümüzdeki günlerde üreticimize ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Tarladan çıkan samanları da balya halinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize ulaştırılacağız. Önümüzdeki süreçte desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Her zaman üretenin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: İHA