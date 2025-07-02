New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalarak 44.455,66 puana indi.

New York Borsası Düşüşle Açıldı
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S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 6.193,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 20.184,37 puana geriledi. ABD'de artış beklentilerinin aksine düşüş kaydeden özel sektör istihdamı verileri sonrasında pay piyasalarında açılışta negatif izlendi.

Ülkede özel sektör istihdamı, haziranda 33 bin kişi ile Mart 2023'ten bu yana ilk kez geriledi.

Analistler, sürpriz azalışın ülkede iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişelere yol açtığını belirterek, yarın açıklanacak istihdam raporunun da beklendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, verilerin yayımlanması sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimine gitme olasılığının yüzde 25'e yükselmesine karşın, eylülde faiz indirimi ihtimali ağır basmaya devam etti.

Analistler, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife erteleme süresini uzatmayı düşünmediğini söylediğini anımsatarak, 9 Temmuz tarihi öncesinde ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otomobil teslimatları, ikinci çeyrekte yıllık bazda yaklaşık yüzde 14 azalmasına rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Kaynak: AA

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