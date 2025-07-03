Kritik Veri İçin Geri Sayım Başladı! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurlarındaki hareketlilik sürerken gözler haziran ayı enflasyon verilerine odaklandı. Dolar kritik güne 39,91 TL, euro ise 47,05 TL seviyesinden başladı.

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Kritik Veri İçin Geri Sayım Başladı! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
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Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikaları, döviz kurlarında hareketliliği artırmaya devam ediyor. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı kritik güne, dolar kuru 39,91 TL, euro ise 47,05 TL seviyesinden başladı.

Kritik Veri İçin Geri Sayım Başladı! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? - Resim : 1

Yatırımcıların yakından takip ettiği döviz ve altın piyasalarında yön arayışı sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon oranı, piyasaların seyrinde belirleyici olacak. Faiz politikaları ve enflasyon verileri, dövizdeki dalgalanmanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğine işaret ediyor.

Kritik Veri İçin Geri Sayım Başladı! Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? - Resim : 2

Öte yandan küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimlerin kısmen yatışmasının ardından ABD'nin dış ticaret hamlelerine odaklandı. Piyasalarda belirsizlik devam ederken, yatırımcıların gözü hem iç hem dış gelişmelerde.

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Kaynak: Haber Merkezi

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