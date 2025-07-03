Aşure Kaynıyor, Cüzdan Yanıyor: Bir Yılda Yüzde 136 Artış!

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Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları kaynamaya başladı. Vatandaşlar, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan aşureyi komşularına ikram ederek geleneklerini yaşatmaya çalışıyor. Ancak bu yıl aşurelik malzemelerin fiyatındaki yüksek artış, bu geleneği sürdürmeyi zorlaştırıyor. Zincir marketlerde yapılan ortalama bir alışverişte 1.300 TL'yi bulan maliyet, geçen yılki 550 TL'lik harcamanın yüzde 136 üzerinde.

FİYATLAR UÇTU

Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre, aşure malzemesi için zincir markette yapılan ortalama bir alışverişte 1.300 TL harcamak gerekiyor. Geçen yıl benzer bir alışverişin maliyeti 550 TL civarındaydı. Bir yıldaki artış oranı yüzde 136'ı buluyor.

Aşurelik malzemelerin fiyatları marka ve marketlere göre farklılık göstermekle beraber bir zincir mağazada 1 kilogram toz şeker 46 TL, 250 gram siyah üzüm 130 TL, 180 gram yer fıstığı 43 TL, 1 kilogram aşurelik buğday 41 TL, 1 kilogram fasulye 75 TL, 200 gram incir 143 TL, 1 kilogram nohut 80 TL, 300 gram kayısı 335 TL, 350 gram fındık 335 TL, 350 gram ceviz 350 TL, 45 gram tarçın 32 TL, 15 gram karanfil 25 TL'den satılıyor. Kayısı, fındık ve ceviz bu yıl da aşurenin maliyetini katlayan temel ürünler oldu.

Kaynak: Nefes Gazetesi