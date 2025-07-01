Ne Kararıyor Ne Çiğ Kalıyor: Tam Kıvamında Aşure Yapmanın Püf Noktası Burada Gizli
Kararmayan, tam kıvamında bir aşure yapmak sandığınız kadar zor değil. Doğru tekniklerle hazırlanan bu tarif sayesinde hem lezzeti hem görüntüsüyle kusursuz bir aşure yapabilirsiniz.
Bolluğun, bereketin ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayında aşure heyecanı yeniden başladı. İslam dünyası için önemli bir yere sahip olan Aşure Günü, bu yıl 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu özel günde birçok evde kazanlar kaynayacak, sofralarda bereket paylaşılacak. Ancak lezzetli ve görsel olarak da iştah açıcı bir aşure yapmak, bazı önemli detaylara dikkat etmeyi gerektiriyor.
Aşure yapımında en sık karşılaşılan problemlerden biri rengin koyulaşması ve istenilen kıvamın tutturulamaması. İşte tane tane, parlak ve lezzetli bir aşure için dikkat edilmesi gerekenler...
AŞURE YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Aşurenin kararmasını önlemek, malzemeleri tam kıvamında haşlamak ve tüm aromaları dengelemek için bazı hazırlıkları önceden yapmak şart.
İşte adım adım kıvamı tutan, rengi bozulmayan aşure tarifi:
MALZEMELER
1 kg aşurelik buğday
500 gr kuru fasulye
500 gr nohut
400 gr kuru incir
500 gr kuru kayısı
300 gr kuru üzüm
1 çay bardağı kuş üzümü
6-7 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı pirinç
1 su bardağı fındık
15-20 adet karanfil
2 adet elma
1 adet ayva
1 portakalın rendelenmiş kabuğu
1 su bardağı süt
Üzeri için:
Fındık, ceviz içi, tuzsuz fıstık, nar, kuş üzümü, tarçın
AŞURE NASIL YAPILIR?
Buğday Hazırlığı:
Buğdayı birkaç kez yıkayıp süzün. Üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su ekleyerek kaynatın. İlk çıkan sarı suyunu süzerek atın, ardından sıcak suyla yeniden kaynatıp ocağı kapatın. Tencerenin kapağını kapatıp sofra bezine sararak bekletin.
Baklagillerin Haşlanması:
Nohut ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün ayrı ayrı haşlayın. Nohutların kabuklarını soyarsanız hem görünüm hem de sindirim açısından daha iyi olur.
Kuru Meyve Hazırlığı:
Kuru kayısıları doğrayıp sıcak suda bekletin. Kuru üzüm ve kuş üzümünü de ayrı ayrı ıslatın. İnciri sütle bekletmek, renginin aşureyi karartmasını önler.
Meyve ve Karanfil:
Elma ve ayvayı kabuklarını soyup küçük küpler hâlinde doğrayın. Birkaç karanfili elma parçasına saplayarak tencereye ekleyin.
Malzemeleri Birleştirme:
Ön haşlama işlemi tamamlanan buğdayın içine haşlanmış nohut, fasulye ve pirinç eklenir. Ardından ıslatılmış kuru meyveler, doğranmış taze meyveler, portakal kabuğu rendesi ve süt ilave edilir. Kıvamına göre sıcak su eklenebilir.
Şeker ve Son Dokunuş:
Şekeri ekledikten sonra birkaç taşım kaynatılır. Son olarak fındık ilave edilir ve birkaç dakika daha pişirilir.
Aşure sıcak ya da ılık olarak kaselere paylaştırılır. Üzeri ceviz, fıstık, nar ve tarçınla süslenir.
Kaynak: Haber Merkezi