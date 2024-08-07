Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu

Son 10 yılda önce Ovacık sonrasında Tunceli Belediye Başkanlığı görevlerini yürüten Fatih Mehmet Maçoğlu, bu süreçte yaptığı açıklamaları ve uygulamaları ile kamuoyu tarafından 'Komünist Başkan' olarak adlandırıldı.



KADIKÖY'DE BEKLEDİĞİ OY ORANINI YAKALAYAMAMIŞTI



Yürüttüğü politikaların ardından oldukça popüler hale gelen Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) aldığı karar sonucunda 31 Mart seçimlerine İstanbul'un Kadıköy ilçesinden katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kalesi olan bölgede sürpriz şekilde aday olan Maçoğlu, 31 Mart'ta umduğunu bulamadı ve seçimlerden yüzde 10.02'lik oy oranı ile üçüncü sırada ayrıldı.



Seçimlerin ardından Tunceli'ye dönen Maçoğlu'nun yeni başladığı mesleği merak konusu oldu.