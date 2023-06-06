İstanbul'da yasadışı organ ticareti polise takıldı: 7 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı “organ ve doku ticareti” suçu ile mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

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Türkiye’de sahte belgelerle yasa dışı organ nakli için plan yapan Filistinli bir hasta ile ona böbreğini para karşılığı satmaya çalışan Cezayir asıllı bir adam ile yasadışı organ ticaretinin organizatörlüğünü yapan Suriyeliler tespit edildi.

İddiaya göre ‘karı-koca’ olduklarını beyan eden Filistin uyruklu böbrek alıcısı Samı Taha M.S. ve Filistin uyruklu donör Ebteehal Abdalaq S.S. isimli kişiler böbrek nakli olmak için İstanbul’da özel bir hastaneye başvurdu.

EVRAKLARIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Organ nakli için hastaneye sunulan belgeleri inceleyen polis, yapılan incelemelerde şahısların sundukları evrakların asılsız olduğunu belirledi.

İncelemelerde, donör Ebteehal Abdalaq S.S. olarak tanıtılan kişinin, böbrek alıcısı Samı Taha M.S.’nin gerçek eşi olmadığı, Cezayir uyruklu Saadi Sıdı A. isimli şahsın sahte pasaport düzenlenerek şahsın eşi Ebteehal Abdalaq S.S. gibi gösterildiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu Mustafa Y., Suriye uyruklu Şerif D. ve Suriye uyruklu Türk vatandaşı Mustafa D. adlı şüphelilerin sahte pasaport ile nakli organize ettiklerini, bu kişilere aracılık ederek nakil işlemlerinde yardım ettiklerini tespit etti.

Alıcı şahsın organizatörlerle tüm nakil işlemleri için 50 bin Amerikan doları karşılığında anlaştığı, donör şahsa ise nakil sonrası 12 bin dolar para verileceği anlaşıldı.

HASTANE ÇALIŞANI ÇIKTI!

Organ ticareti organizatörler ile hastane arasındaki bağlantıyı araştıran emniyet ekipleri, Türk vatandaşı Mustafa D. isimli şüphelinin, nakil için başvuru yapılan hastanenin çalışanı olduğu ve uluslararası hasta departmanında görevli olduğu ortaya çıktı.

Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basan polis, 30 Mayıs’ta birçok adrese baskın yaptı. Operasyonda, sahte belgelerle nakli organize eden Mustafa Y., Şerif D., Mustafa D., böbrek alıcısı Samı Taha M.S, donör Saadi Sıdı A., böbrek alıcısının gerçek eşi Ebteehal Abdalaq S.S. ve böbrek alıcısının arkadaşı Muhammad Omar A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden organizatör Mustafa Y., Şerif D., Mustafa D. tutuklanarak cezaevine konuldu. Böbrek alıcısı Samı Taha M.S., donör Saadi Sıdı A. ve böbrek alıcısının arkadaşı Muhammad Omar A. adlı kişilerin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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