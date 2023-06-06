40 metreyi bulan falezlerde halatla aşağı sarkıp kilolarca çöp topladılar

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve AÜ Mağara Araştırmaları Topluluğu öğrencileri, denizden yüksekliği yer yer 40 metreyi bulan falezlerde temizlik yaptı. Ekipler halat kurarak gerçekleştirdiği çalışmada kilolarca cam ve plastik atık toplandı.

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5 Haziran Dünya Çevre Günü’n de içine alan Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde gerçekleşen büyük temizlik hareketi için AÜ (Akdeniz Üniversitesi) Mağara Araştırmaları Topluluğu öğrencileri ve belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Falez 2 Park’ta bir araya geldi.

Önce falezlere iniş için hazırlıklar yapıldı. Halatlar serildi, makaralar, kancalar, emniyet kilitleri, baretler hazırlandı. Hazırlıkların ardından denizden yer yer yüksekliği 40 metreyi bulan falezlere inildi. Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden temizlikte, falez sahil bandından çok sayıda pet şişe, kilolarca cam ve plastik atık toplandı.

Topluluk üyelerinden Halil İbrahim, falezlerde temizliğin belli bir noktaya kadar yapılabildiğini belirterek, “Ama aşağıya atılan çöpler ya denize gidiyor ya da atıldığı yerde kalıyor. Bu, milyonlarca turistin geldiği ülkemiz için kötü bir görüntü. Aynı zamanda doğaya da büyük zarar veriyor. Oysaki çözüm basit, aşağıya atmak yerine çok kutusuna atmak” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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