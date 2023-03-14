İstanbul'da ilginç anlar: Silahlı saldırıya uğrayıp çay içmeye devam ettiler

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde cadde üzerinde çay içerken silahlı saldırıya uğrayan kişilerin hiçbir şey olmamış gibi çaylarını yudumlamaya devam etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıya uğrayan kişiler olay sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çay içen 3 kişiye yoldan geçen motosikletliler tarafından ateş açıldı. Şahıslardan biri mermiden eğilerek sıyrıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletliler olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan kişiler ise çaylarını yudumlamaya devam etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Kaynak: İHA

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