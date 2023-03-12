15 metrelik ağacın devrildiği İzmir'de faciadan kıl payı dönüldü

İzmir'de bulunan Kültürpark'ta 15 metrelik dev ağacın devrildiği sıralarda kaldırımda kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kültürpark önündeki bir ağaç, bir anda devrildi. Ağacın devrilmesi esnasında kaldırımda kimsenin olmaması, facianın önüne geçti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Şair Eşref Bulvarı Kültürpark Lozan Kapısı önünde meydana geldi. Kültürpark girişinin önünde bulunan yaklaşık 15 metrelik dev ağaç, bir anda devrildi.

Kökünden devrildiği görülen ağacın kaldırıma ve yolun bir kısmına devrildiğini görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ağaç belediye ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı.

Ağacın devrildiği esnada kaldırımda ve yolda kimsenin olmaması, facianın önüne geçti.

 
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