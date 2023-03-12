Adana'da depremin neden olduğu panik anları güvenlik kameralarında

Adana'da dün gece meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Yaşanan endişe dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana’da dün gece 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan kısa süreli panik güvenlik kameralarına da yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre, dün saat 22.35’te merkez üssü Adana'nın Yüreğir ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem, şehir merkezi, çevre ilçeler ve Mersin'den de hafif hissedildi.

Depremi hissedenler panikle kendilerini sokağa attı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Kaynak: İHA

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