Atatürk’ün özel bir çalışmayla '4K' kalitesine yükseltilen videosu yayımlandı

Daha önce siyah beyaz şekilde videolarını izlediğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel bir çalışmayla birlikte renklendirilmiş ve kalitesi artırılmış bir videosu yayınlandı.

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Son zamanlarda sıkça kullanılan yapay zeka ile fotoğraf ve videoları yeniden canlandırma tekniği, bu kez de Mustafa Kemal Atatürk’e uygulandı.

Yüz çizgilerinin daha belirgin hale getirilmesiyle, adeta yeni çekilmiş bir görünüme sahip olan video, sosyal medyada paylaşıldı.

Videoda dikkat çeken diğer bir detay ise Atatürk’ün gözlerinin renginin canlılığı ve giydiği kıyafetlerin şıklığı oldu.

Özel bir çalışmayla ortaya çıkan görüntü, kısa sürede yoğun ilgi görürken izleyenlerin duygulanmasına sebep oldu.

Renklendirmeyi yapan: @fadexbosss

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