Sokak röportajında Kılıçdaroğlu'na ırkçı sözler: Ne işi var o kürdün Türkiye'de

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ırkçı sözler sarf edildi. Mikrofon uzatılan kişinin, "Ne işi var o kürdün bizim Türkiye'de" diye söylediği sözler ise tepki çekti

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Halkın Gündemi adlı YouTube kanalında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sokakta halkın nabzı tutuldu.

Giresun'da mikrofon uzatılan kişiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime destek vereceği sorulurken, Erdoğan'ı destekleyeceğini söyleyen kişi, Kılıçdaroğu'na ırkçı sözler sarf etti.

"NE İŞİ VAR O KÜRDÜN BİZİM TÜRKİYE'DE"

Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri sosyal medyada gündem olan kişi, "Allah belasını versin Kılıçdaroğlu nerden çıktı. Ne işi var o kürdün bizim Türkiye'de" diye söylediği sözler ise tepki çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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