Hurda toplayarak geçimin sağlayan adamın sokak canlarına sevgisi yürekleri ısıtıyor

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde hurda toplayan Sabri Şahin, sokak hayvanları için de aynı zamanda yiyecek toplayıp biriktiriyor. Hayvanlara oldukça şefkatli davranan Şahin, onları kirlenen eldivenlerini çıkartıp öyle seviyor.

Çalıştığı iş yerinde mesai bitiminde oğlunun rahat bir şekilde ders çalışması için babalık görevini yaptığını belirten Sabri Şahin, "Çöp topluyorum boş zamanlarımda. Mesela iş dönüşünde evde boş durmayayım diye. Evde çocuk var, rahat bir şekilde ders çalışsın diye evde durmuyorum. Delikanlı oldu, 15 yaşına geldi. Ona şöyle yap böyle yap dersen ona ayıp olur. Kendi haline bırakıyorum ve babalık görevimi bu şekilde yapıyorum" şeklinde konuştu.

"SOKAK KÖPEKLERİ DİLSİZ OLABİLİR AMA BİZİ ANLIYORLAR"

Sokak köpeğini sevmek için kirlenen eldivenleri çıkarak elleriyle şefkatini gösteren Şahin, "Sokak köpekleri dilsiz olabilir ama bizi anlıyorlar. Göz ardı etmeyelim. Bu canlıların yaradılışlarındaki sebeplerden birisi de yüce Allah'ı bize hatırlatmaktır. Bütün canlıların biz insanlara faydası var. Hurda topluyorum, yiyecekleri de sokak hayvanlarına veriyorum. Onlar bana alışmışlar, benim zenginliğime gelmiyorlar ama sevmişler. Allah razı olsun, ben de onları seviyorum. Allah bu sevgiyi vermiş, benim de onlarla paylaşmam gerekiyor. Ekmek verdiğim için mi, bilmiyorum benim yanıma geliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA