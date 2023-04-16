Yaylada girilmedik ev bırakmayan dev ayı fotokapana yakalandı

Kış uykusuna yatmayan dev ayı, 4 aydır Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan 2 bin 300 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası Davunlu Obası’nda girilmedik yayla evi bırakmadı. Ayı, evlerin kapılarını ve pencerelerini pençeleri ile parçaladı.

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Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sakinlerinden Coşkun Halcı, Davunlu obasındaki yayla evlerine ayıların dadandığı duyunca kar ve zorlu kış şartlarına rağmen Ocak ayından yaylaya çıkmıştı.

Halcı, geçen sürede ayıların yayla evlerine girmesini sürdürmesi üzerine geçtiğimiz günlerde yeniden yaylanın yolunu tuttu. Karlı yollara ve zor şartlara rağmen yaylaya tekrar çıkmayı başaran Halcı, yayla evinin tekrar ayılar tarafından girildiğini ve evine ve çevredeki onlarca yayla evine ayıların zarar verdiğini gördü.

Halcı, yayladan ayrılırken evine yerleştirdiği fotokapan görüntülerini izlediğinde ise 4 ay önce evine giren dev ayının yine yiyecek bulmak için evine girdiğini bu kez ayının yalnız olmadığını ardından da bir aç tilkinin evine girdiği gördü. O anlar fotokapan kameralarına yansıdı.

Yaylada ayıların zarar verdiği evleri de tek tek gezen Halcı, ayının bir yayla evinin pencerelerini koruyan korkulukları parçalayıp camı kırarak içeri girdiğini belirterek “Her yeri parçalamış dağıtmış. Bir şişe zeytinyağını içmiş. Fındığı yemiş. Ayılar burada birkaç gece geçirmiş. Muhtemelen 2 taneymişler” dedi.

 

Kaynak: İHA

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