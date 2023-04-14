600 yıllık tarihi caminin depremde yıkıldığı anlar kamerada

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Asrın felaketi olarak nitelenen depremler sonucunda, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA