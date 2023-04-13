'Adıyaman Samsat'ta 2017-2018 depremlerinde yıkılan evler hala yapılmadı'

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2017-2018 yıllarındaki depremlerde yıkılan evlerin hala yapılmadığını belirterek, “Vatandaşlar aradan geçen zamana rağmen halen evlerine kavuşamadılar” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017-2018 yıllarındaki depremlerde evleri yıkılan ve konteynerde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Tutdere, yıkılan evlerin hala yapılmadığını, inşaatı devam eden 89 ev olduğunu söyledi.

Tutdere, "Şu anda inşaat seviyesi yüzde 40 seviyelerinde. Çalışmalar bu aşamada. Aradan 6 yıl geçti. Vatandaş ev bekliyor. Ancak evlere bazı köylerde hiç başlanmamış. Bazı köylerin temelleri yapılmış. Samsat merkezde ve ikinci etaptaki konutların yaklaşık 89'u şu anda inşaat halinde ve yüzde 40 seviyelerinde. Vatandaşlar aradan geçen zamana rağmen halen evlerine kavuşamadılar" diye konuştu.

Tutdere'nin dinlediği Samsatlı yurttaş ise "2017 yılından beri biz bu konteynerde taşıyoruz. Deprem olduktan sonra 18 ay çadırda kaldık daha sonra konteynere geçtik. Konteynere geçmek bile bizim için bir lükstü. Yazın herhangi birisi konteynere gelsin bir saat dursun. Dayanıyor mu dayanmıyor mu bir görelim. Allah razı olsun 6 sene de bize sadece bir temel atabildiler. Köydeki yıkılan hiçbir ev şu ana kadar hala yapılmadı" dedi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem

Benzer Videolar

Bursa'da tehlikeli yaratan taşımacılık sürücü tarafından görüntülendi Bursa'da tehlikeli yaratan taşımacılık sürücü tarafından görüntülendi
Tele konan kuşları demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan gençler ağır yaralandı Tele konan kuşları demir çubukla kurtarmak isterken akıma kapılan gençler ağır yaralandı
Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı: Ailesi 65 gündür kızlarını arıyor Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı: Ailesi 65 gündür kızlarını arıyor
Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı çöktü: 1 yaralı Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısı çöktü: 1 yaralı
Uludağ'da nisan ortasında kar mağarası yapıp, gece konakladılar Uludağ'da nisan ortasında kar mağarası yapıp, gece konakladılar
İstanbul'da korkutan görüntü: 50 yıllık binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü İstanbul'da korkutan görüntü: 50 yıllık binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü
Dans ederek hırsızlık yaptı: Kameralara böyle yakalandı Dans ederek hırsızlık yaptı: Kameralara böyle yakalandı
Piton derisi üzerine yazılı kabartmalı tılsım ele geçirildi Piton derisi üzerine yazılı kabartmalı tılsım ele geçirildi
Dalgın sürücü hafif ticari aracıyla markete böyle daldı Dalgın sürücü hafif ticari aracıyla markete böyle daldı
Balık tutarken kayalıkların arasına düşen kişi için itfaiyeden operasyon Balık tutarken kayalıkların arasına düşen kişi için itfaiyeden operasyon
Mardin’de yoğun sis zor anlar yaşattı Mardin’de yoğun sis zor anlar yaşattı
Yasağı görmezden gelen sürücünün kaza yaptığı an saniye saniye görüntülendi Yasağı görmezden gelen sürücünün kaza yaptığı an saniye saniye görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo! Kemal Özkiraz 'araştırmacılık jübilem' diye paylaştı: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo!
TEAM Araştırma Genel Müdürü Tol, Erdoğan'ın üst eşiğini açıkladı ve ekledi: 'Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak' TEAM Araştırma Genel Müdürü: Sürpriz yaşanmazsa Kılıçdaroğlu kazanacak
Deprem uzmanı Özener açıkladı: İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il İşte 500 yıl boyunca yaşanacak en güvenli il
Hayat boyu bekar kalabilirler: İşte aşkta en şanssız burçlar İşte aşkta en şanssız burçlar
Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor Gezici Araştırma kaybedilen oy oranını açıkladı: Kadınlar AKP'den kopuyor