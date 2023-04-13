'Adıyaman Samsat'ta 2017-2018 depremlerinde yıkılan evler hala yapılmadı'

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017-2018 yıllarındaki depremlerde evleri yıkılan ve konteynerde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Tutdere, yıkılan evlerin hala yapılmadığını, inşaatı devam eden 89 ev olduğunu söyledi.

Tutdere, "Şu anda inşaat seviyesi yüzde 40 seviyelerinde. Çalışmalar bu aşamada. Aradan 6 yıl geçti. Vatandaş ev bekliyor. Ancak evlere bazı köylerde hiç başlanmamış. Bazı köylerin temelleri yapılmış. Samsat merkezde ve ikinci etaptaki konutların yaklaşık 89'u şu anda inşaat halinde ve yüzde 40 seviyelerinde. Vatandaşlar aradan geçen zamana rağmen halen evlerine kavuşamadılar" diye konuştu.

Tutdere'nin dinlediği Samsatlı yurttaş ise "2017 yılından beri biz bu konteynerde taşıyoruz. Deprem olduktan sonra 18 ay çadırda kaldık daha sonra konteynere geçtik. Konteynere geçmek bile bizim için bir lükstü. Yazın herhangi birisi konteynere gelsin bir saat dursun. Dayanıyor mu dayanmıyor mu bir görelim. Allah razı olsun 6 sene de bize sadece bir temel atabildiler. Köydeki yıkılan hiçbir ev şu ana kadar hala yapılmadı" dedi.

Kaynak: ANKA