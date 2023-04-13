Bursa'da tehlikeli yaratan taşımacılık sürücü tarafından görüntülendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kamyonet sürücüsü kasaya yüklediği devasa çuvallarla birlikte yaptığı taşımacılıkla herkesi tehlikeye attı.

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Bursa'da trafikteki tehlikeli taşımacılık başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü kasaya yüklediği devasa çuvallarla birlikte trafikte tehlikeli bir şekilde seyretti. Bir süre böyle giden kamyonet daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kamyonetin tehlikeli taşımacılığı ise cep telefon kamerasına yansıdı.

 
 

Kaynak: İHA

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