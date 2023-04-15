İstanbul Kadıköy'de kafede korkutan yangın!

Kadıköy Caddebostan Mahallesi Yener Sokak üzerindeki bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kafeden dumanlar geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay sırasında kafenin içinde kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem