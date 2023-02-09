Helen bebek 68 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi. Enkaz altından sağ kurtarılan her can moralleri yükseltiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye’nin güney doğusunu etkileyen ve 10 ilde yıkıma neden olan şiddetli depremlerin ardından 1.459 personel, 400 iş makinesi ve hizmet aracı ile Hatay’da arama kurtarma ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HELEN BEBEK 68 SAAT SONRA KURTARILDI

İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri ile diğer kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla, depremden tam 68 saat sonra bir çocuk daha enkazdan sağ kurtarıldı.

Kurtarılan Helen bebeğin sağlık durumunun ilk belirlemelere göre iyi olduğu belirlendi.

İBB'nin 877 kişilik teçhizatlı arama kurtarma takımı, bölgede şu ana kadar toplam 195 kişiyi enkazdan canlı olarak kurtardı.