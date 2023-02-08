Adıyaman'dan umutları artıran haber: Enkazdan 65 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman’da 65 saat sonra bir kadının sağ kurtarılması umutları artırdı.

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6 Şubat Pazartesi günü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Hatay başta olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. 

ENKAZDAN 65 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekiplerin kurtardığı her can moralleri yükseltirken bu defa iyi haber Adıyaman'dan geldi.  Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da 65 saat sonra bir kadın sağ olarak kurtarıldı.

Ekipler, Adıyaman merkezde Ali Taşçı Mahallesi’nde çöken Hidayet Apartmanı’nda enkaz altında Nurgül Bayın isimli kadını 65 saat sonra sağ olarak kurtardı. 3 saatlik hummalı çalışmanın ardından kurtarılan kadının görüntüleri kameraya yansıdı.

 
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