İGDAŞ ekipleri 65 saat sonra bir kişiyi sağ kurtarıldı

İBB, Türkiye’nin güney doğusunu etkileyen şiddetli depremin ardından 1.339 personel, 412 iş makinesi ve hizmet aracı ile Hatay’da arama kurtarma ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra görev alan İGDAŞ ekipleri, bu gece 21.48’de, yaklaşık 65 saat sonra enkazdan bir kişiyi sağ kurtardı.