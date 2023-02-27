Hatay Dörtyol'da depremin 22’nci gününde çadır kuyruğu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremde adeta yerle bir olan Hatay’da daha sonra meydana gelenler afetin boyutunu artırdı. Çok sayıda yurttaş evsiz kalırken çadırların yetersiz olması nedeniyle sağlık sorunları ile de karşı karşıya kalıyor. Çadırların yetersiz olması tepkileri artırıyor.

HATAY'IN DÖRT YOL İLÇESİNDE ÇADIR KUYRUĞU

Anka'nın aktardığına göre; depremin 22’nci gününde Hatay’da çadır sıkıntısı sürüyor. Depremden diğer ilçelere göre daha az etkilenen Dörtyol’da kaymakamlık binasının önünde çadır almak isteyen yurttaşlar kuyruğa girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurttaşların çadır sıkıntısı devam ederken, çadır almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor.

Hatay’da depremden daha az etkilenmesine karşın Dörtyol ilçesinde vatandaşlar, çadır için kaymakamlık binası önünde kuyruğu girdi.

Vatandaşlar, çadır talebi için oluşturulan listelere isim yazdırıyor. Kaymakamlık binasının önündeki boş alanda ise Fenerbahçelilerin ve gönüllülerin bağışlarıyla çadırkent kuruluyor. Henüz boş olan çadırlara yurttaşların yerleştirilmesi bekleniyor.