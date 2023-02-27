Malatya'daki artçı depremde 4 katlı iş merkezinin çöktüğü anlar kamera
Malatya’da 12.04’te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem 4 katlı iş merkezinin çökme anları bir vatandaş tarafından telefon kamerası ile görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya’da bugün 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi.
İlk belirlemelere göre, 22 binanın yıkıldığı kentte 4 katlı bir iş merkezinin yıkılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde binanın saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.