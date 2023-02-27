Malatya depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6,96 kilometre olarak duyuruldu. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan ağır hasarlı binada arama çalışmaları başladı.

Kaynak: İHA