Malatya'daki depremin ardından enkazda oluşan toz bulutu böyle görüntülendi

AFAD'dan alınan bilgiye göre, bugün saat 12.04'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde en az 2 yapı yıkıldı. Depremin ardından bir kişi, yıkılan binalardan çıkan toz bulutunu cep telefonu kamerası ile kaydetti. O anlarda bölgedeki binaların üzerlerine çıkan toz bulutu, yıkımı gösterdi.

Kaynak: İHA