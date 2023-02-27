Ankara Büyükşehir Belediyesi, TIR'lardan dönüştürülen sabit duş alanları kurdu

Kullanım ömrünü tamamlayan otobüsleri mobil duş, berber ve çamaşırhaneye dönüştürerek deprem bölgesine daha önce gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’a 100 kişi kapasiteli duş ve çamaşırhane merkezi kurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat depremleri sonrasında afet bölgesinde kalan vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından biri olan hijyen ve yıkanma sorunu için çözümler üretti. Kullanım ömrünün dolması nedeniyle atıl duruma düşen EGO'nun eski belediye otobüslerini mobil duş, kazan dairesi, yatakhane, berber ve çamaşırhaneye dönüştürerek deprem bölgesine gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan gezici olarak bu araçların köylerde ve kamu hizmet noktalarında çalışmasını sağlarken bir yandan da Kahramanmaraş yerleşkesine kurulan duş ve çamaşırhane merkezi için de çalışmalarını tamamladı.

"KENTİN HİJYEN SORUNUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERMİŞ OLACAĞIZ"

ABB tarafından kurulan duş ve çamaşırhane merkezi ile ilgili bilgiyi sosyal medya paylaşımıyla duyuran Başkan Mansur Yavaş, "Gezici otobüs duş, çamaşırhane ve berberin ardından TIR'lardan dönüştürerek Kahramanmaraş yerleşkemizde sabitlediğimiz duş ve çamaşırhane merkezimiz yarın (bugün) faaliyete başlıyor. Aynı anda 100 kişi kapasiteli merkezimizle kentin hijyen sorununu büyük ölçüde gidermiş olacağız" dedi.

TOPLAM 100 KİŞİLİK 10 TIR HAZIRLANACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'a kadın ve erkek bölümlerinin her biri 50'şer kişiden aynı anda toplam 100 kişi kapasiteli duş alanları kurdu. Toplam 10 TIR'dan oluşması planlanan duş alanı için dönüşümü tamamlanan 4 TIR Kahramanmaraş'a ulaştı.

Depremzede vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek dönüştürülen ve 8 ton su kapasitesi bulunan Mobil Duş TIR'larının içerisinde lavabo, şampuan, sabun ve saç kurutma makinesi yer alırken cep telefonu şarj istasyonu hizmeti de sağlanıyor.

TIR'lardan dönüştürülen sabit duşlar Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'nde kurulan ABB Deprem Koordinasyon Merkezi'nde hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

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Deprem Mansur Yavaş
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