Depremin 20'nci gününde bir at enkazdan canlı olarak kurtarıldı

Adıyaman’da, depremin 20’nci gününde bir bina enkazında canlı halde at bulundu. At, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından canlı olarak kurtarıldı.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük depremler sonrası en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Yaylakonak Beldesi, Küme Evler Mahallesi'nde depremin 20'nci günü enkaz altından bir at canlı olarak kurtarıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan at daha sonra tedavisi yapılarak sahibine teslim edildi. İl Tarım Orman Müdürü Osman Akar koordinesinde gerçekleştirilen atın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

FSM Köprüsü’nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı FSM Köprüsü’nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı
Deprem risk analizi yaptırmak isteyenlere uzmanlardan uyarı Deprem risk analizi yaptırmak isteyenlere uzmanlardan uyarı
Beşiktaş maçında saatler deprem saatinde durdu, sahaya oyuncak yağdı Beşiktaş maçında saatler deprem saatinde durdu, sahaya oyuncak yağdı
Veli Ağbaba paylaştı: Depremin ardından maalesef Malatya'da yeni binalar çöktü Veli Ağbaba paylaştı: Depremin ardından maalesef Malatya'da yeni binalar çöktü
Malatya'da 6 katlı binanın çökme anı kamerada Malatya'da 6 katlı binanın çökme anı kamerada
Malatya depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı Malatya depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı
Malatya'da 5.6'lık deprem anı kamerada Malatya'da 5.6'lık deprem anı kamerada
Malatya'da depremi Elazığ'da da hissedildi: Sarsıntı anı böyle görüntülendi Malatya'da depremi Elazığ'da da hissedildi: Sarsıntı anı böyle görüntülendi
Malatya'daki depremin ardından enkazda oluşan toz bulutu böyle görüntülendi Malatya'daki depremin ardından enkazda oluşan toz bulutu böyle görüntülendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, TIR'lardan dönüştürülen sabit duş alanları kurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, TIR'lardan dönüştürülen sabit duş alanları kurdu
Depremden geriye kalan 'araç mezarlığı' böyle görüntülendi Depremden geriye kalan 'araç mezarlığı' böyle görüntülendi
Malatya'da depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı! Depremin dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Kandilli Rasathanesi Müdürü, AFP'ye konuştu: İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
'61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama '61 milyon vatandaşın e-devlet bilgileri çalındı' iddiası!
İstanbul depremine ya metroda yakalanırsak? Acil durum planının detayları ortaya çıktı: 'En geç üç dakika içinde...' Acil durum planının detayları ortaya çıktı: 'En geç üç dakika içinde...'
EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik EYT'de indirim detayı: Yüzde 5 düşecek, 10 gün kritik