FSM Köprüsü’nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında taşınan araç görenleri şaşkına çevirdi. İlginç anlar kameralara yansırken, akıllara oto sanayi sitesinde çöpe atılan arabayı getirdi.

FSM Köprüsü Edirne istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, kamyonetin kasasına yerleştirilerek taşınan araba şaşkınlığı yaşadı.

Aracın kasasında götürülen arabayı gören sürücüler, ilginç görüntü karşısında cep telefonlarına sarıldı. Sürücüler o anları kaydederken, akıllarla ise Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesindeki çöp konteynerinin üstüne bırakılan araba geldi.

Kaynak: İHA

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